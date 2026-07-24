AKUT gönüllüsü şehit Bayram Eren Arslan için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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AKUT gönüllüsü şehit Bayram Eren Arslan için anma töreni düzenlendi

AKUT gönüllüsü şehit Bayram Eren Arslan için anma töreni düzenlendi
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(ANKARA) - Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında yaşamını yitiren AKUT gönüllüsü Şehit Bayram Eren Arslan için Mamak Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde konuşan baba Gürsel Arslan, “

(ANKARA) - Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında yaşamını yitiren AKUT gönüllüsü Şehit Bayram Eren Arslan için Mamak Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde konuşan baba Gürsel Arslan, "Alınacak doğru kararlarla başka ailelerin aynı acıları yaşamasını istemiyoruz" dedi.

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında yaşamını AKUT gönüllüsü şehit Bayram Eren Arslan için Mamak Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni ve film gösterimi düzenlendi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran Tilaveti ile başlayan törene, Arslan'ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erdal Arslan, yeğeni Şehit Bayram Eren Arslan için yazdığı şiiri okudu.

Şehit Bayram Eren Arslan'ın babası Gürsel Aslan yaptığı konuşmada, "Eren vatan sevgisiyle, doğa sevgisiyle ve insanlara faydalı olma arzusuyla yaşamayan yaşayan bir evladımızdı. O gün orada sadece bir görev yapmıyordu. Hepimizin ortak görev olan yeşil vatanı kurtarmaya çalışıyordu" dedi. Arslan, Şehit Eren Arslan'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın derinleştirilerek sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade ederek, "Eren geri gelmeyecek. Bunu biliyorum. Biz onun yokluğunu yaşamaya, onun hatırasını kalbimizde taşımaya devam edeceğiz. Ancak onun ardından alınacak doğru kararlarla başka ailelerin aynı acıları yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu. Arslan belgeselde emeği geçen, kurguda Aşık Kılıç, yönetmen Bayram Şahin'e ve söz müzik çalışmasıyla katkı sunan Gökhan Üçel'e teşekkürlerini iletti.

Anma programında konuşan Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Can Yıldız da "Şehadet haberini aldığımız andan itibaren derneklerimizle, tüm hemşehrilerimizle şehidimizin ailesinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

Bayram Eren, Eskişehir, Güncel, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKUT gönüllüsü şehit Bayram Eren Arslan için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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