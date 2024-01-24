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Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını seçti - Son Dakika
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Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını seçti

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihlerini yaptı. Toptaş, AA foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğraf arasından 'Deprem: Umut', 'Gazze: Kanıt', 'Çevre-Yaşam', 'Haber' ve 'Spor' kategorilerindeki fotoğrafları seçti.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını seçti
24.01.2024 - 16:26,
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Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.

Toptaş, AA foto muhabirleriyle muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel oylamaya eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Toptaş, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" fotoğraflarını seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Atanın Huzurunda" karesini tercih eden Toptaş, "Haber" kategorisinde Mehmet Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını oyladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını seçti - Son Dakika
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