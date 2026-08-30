Akyazı'da Aile Tartışması Can Aldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aile içi tartışmada fenalaşan baba Y.Ç. hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aile içerisindeki tartışmaya dahil olduktan sonra fenalaşan baba Y.Ç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ballıkaya Mahallesi'nde Y.İ.Ç. (32) ve eşi S.Ç. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Y.İ.Ç'nin babası Y.Ç. (57) ve annesi K.Ç'nin (58) de dahil olmasıyla büyüyen tartışmada, kalp rahatsızlığı bulunan Y.Ç, olay yerinde fenalaştı.
Hastaneye kaldırılan baba, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında Y.İ.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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