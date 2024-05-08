Akyazı'da elektrik akımına kapılarak ölenlerin davasında mahkumiyet ve beraat kararları onaylandı

Güncel

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraat kararları, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

İddia makamı, müşteki avukatları ile mahkumiyet kararı verilen sanığın müdafisi, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı.

Başvuruların reddine karar veren daire, eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D'nin "taksirle öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılması ve 6 sanığın beraatine hükmedilmesi kararını hukuka uygun buldu.

Savcılık makamı ile tarafların Yargıtay'a temyiz başvurusu yapma hakkı bulunuyor.

Süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde 23 Haziran 2017'de, serinlemek için eğlence havuzuna giren Gökay Yıldırımgeç elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk de suya girmiş, 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D, 19 Haziran 2018'deki duruşmada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

O dönem Kuzuluk Belediye Başkanlığı görevini yürüten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan açılan dava, merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılama dosyasıyla birleştirilmişti.

Mahkeme heyeti, eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D'yi "taksirle öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmış, diğer 6 sanığın beraatine hükmetmişti.