Akyazı'da motosiklet ile servis minibüsü çarpışması sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verilecek - Son Dakika
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Akyazı'da motosiklet ile servis minibüsü çarpışması sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verilecek

Akyazı\'da motosiklet ile servis minibüsü çarpışması sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verilecek

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 6 gün süren tedavi sürecinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Harun Deniz'in cenazesi, yarın Kuzuluk Orta Mahalle Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından merkez aile mezarlığında defnedilecek.

08.07.2024 00:31
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde servis minibüsü ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ada Caddesi'nde 1 Temmuz'da meydana gelen kazada ağır yaralanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Harun Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deniz'in cenazesi, yarın Kuzuluk Orta Mahalle Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından merkez aile mezarlığında toprağa verilecek.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde 1 Temmuz'da, Mehmet Harun Deniz idaresindeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet, Karaçalılık Mahallesi girişinde M.K. yönetimindeki 54 S 1730 plakalı servis minibüsüyle çarpışmış, savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akyazı'da motosiklet ile servis minibüsü çarpışması sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verilecek - Son Dakika

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