Akyazı'da motosiklet-otomobil kazası - Son Dakika
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Akyazı'da motosiklet-otomobil kazası

Akyazı\'da motosiklet-otomobil kazası
12.06.2026 00:05
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Akyazı'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karacasu Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 06 AAZ 576 plakalı otomobil ile E.Y'nin kullandığı 54 ANE 405 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Akyazı, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'da motosiklet-otomobil kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nurdan Ulu Nurdan Ulu:
    şu motosiklet sahibi adamın nasıl olduğunu merak ediyorum ben de geçen ay çok yakın bir kaza yaşadım Akyazı'da yol çok tehlikeli 0 0 Yanıtla
  • Nejdet Tutufi Nejdet Tutufi:
    video veya fotoğraf olmadan bu haberlere nasıl inanabilirim açıkçası böyle şeyler yazılıyor ama gerçek mi yalan mı belli olmuyor hiç 0 0 Yanıtla
  • Sultan Dincsoy Sultan Dincsoy:
    yine motosiklet kazası yine hastane işte bu böyle devam edecek herhalde bi çözüm bulunmaz mı artık her gün aynı haberi okuyorum bıktım ya 0 0 Yanıtla
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