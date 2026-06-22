Akyazı'da Ormanlık Alanda 68 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Akyazı'da Ormanlık Alanda 68 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Akyazı\'da Ormanlık Alanda 68 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
22.06.2026 22:57
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68 yaşındaki Mustafa Bayrak, ormanda ıhlamur toplarken hayatını kaybetti. Olay soruşturuluyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 68 yaşındaki Mustafa Bayrak, ormanlık alanda ölü bulundu.

Bayrak, iddiaya göre sabah saatlerinde Poyrazköy Mahallesi'nde ormanlık alanda ıhlamur toplamaya gitti.

Kendisinden haber alamayan oğlu H.B, Bayrak'ı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alan ve olay yerine gelen Bayrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi, fenalaşan oğlu H.B'ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Merdiven yardımıyla ağaca çıkan ve dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen Bayrak'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Bayrak, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sakarya, Akyazı, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'da Ormanlık Alanda 68 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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