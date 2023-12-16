 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akyazı ve Söğütlü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Akyazı ve Söğütlü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenlendi

Sakarya'nın Akyazı ve Söğütlü ilçelerinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Akyazı'da yerli ürünler sergilendi ve Türkiye'nin yerli otomobili Togg öğrencilere tanıtıldı. Söğütlü'de ise yerli ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte öğrenciler yöresel oyunlar sergiledi.

Akyazı ve Söğütlü\'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenlendi
16.12.2023 - 12:31,
Abone Ol

Sakarya'nın Akyazı ve Söğütlü ilçelerinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Akyazı'da hafta kapsamında dün, Küçücek ve Atatürk ilkokulları, Pazarköy İlkokulu ve Ortaokulu ile TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde yerli ürünler sergilendi.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası hizmetine tahsis edilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg okullara getirilerek öğrencilere tanıtıldı. Togg'u yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, araçla fotoğraf çektirdi.

Öte yandan hafta kapsamında mesaj yayımlayan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, yerli ve milli ürünleri özendirmenin önemine değindi.

Türk milletinin her zaman üreten, geliştiren ve her daim en iyisini yapabilmek için mücadeleyi sürdüren bir toplum olduğunu aktaran Bayraktar, "Bu yılki kutlama etkinliklerinde çocuklarımıza yerli ve milli olan Türkiye'nin otomobili Togg'u okullara göndererek gelecekte bizleri temsil edecek olan, yerli ve milli ürünlerimizi daha iyi seviyelere taşıyacak nesillere tanıttık. Bu programa öncelik eden okul idarecilerine ve öğretmenlerimize teşekkür eder, her bir çocuğumuzu gözlerinden öper, Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası'nın verimli bir şekilde geçmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Söğütlü

Söğütlü ilçesindeki 3. OSB Anaokulu'nda da hafta kapsamında yerli ürünler tanıtıldı.

Öğrencilerin aileleri tarafından hazırlanan ürünler, davetlilere ikram edildi. Etkinlikte öğrenciler, yöresel oyunlar sergiledi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Cevat Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, Söğütlü 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bekler ve diğer ilgililer, resim sergisini gezdi, ürünleri inceledi.

Kaymakam Gün, her bölgeye özel, evlerde yapılan doğal ürünlerin ve yemek çeşitlerinin tanıtımının yapıldığını, bunun önem arz ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Söğütlü, Akyazı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı ve Söğütlü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:02:22. #1.11#
SON DAKİKA: Akyazı ve Söğütlü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement