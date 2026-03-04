Akyurt'ta Camiyi Teşvik Eden Proje Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akyurt'ta Camiyi Teşvik Eden Proje Ödül Töreni Düzenlendi

Akyurt\'ta Camiyi Teşvik Eden Proje Ödül Töreni Düzenlendi
04.03.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyurt'ta 'Camiye Gidiyorum' projesiyle tam puan alan öğrencilere ödül verildi. İftar yapıldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Camiye Gidiyorum, Puanları Topluyorum Projesi'nin ödül töreni düzenlendi

Akyurt'ta ara tatil döneminde 24 Ocak ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Camiye Gidiyorum, Puanları Topluyorum" projesi kapsamında camilere düzenli olarak devam ederek tam puan alan öğrenciler için Seyyid Burhaneddin Cami Taziye Evi'nde ödül töreni ve iftar programı düzenlendi.

8 gün boyunca toplam 40 vakit namaz üzerinden uygulanan projeye 195 öğrenci katılım sağladı. Proje kapsamında öğrenciler, camiye gelerek cemaatle namaz kıldıkları her vakit için puan topladı. İlgi gören etkinlikte 35 öğrenci, 40 vaktin tamamına katılarak tam puan alma başarısı gösterdi.

Programa Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Nadi Tiryaki ve Fatih Atlı, Şube Müdürü Cevdet Saçı, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan protokol üyeleri, gençlerin camiyle bağ kurmasının önemine dikkati çekerek projeye katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ödül töreninin ardından katılımcılara iftar ikram edildi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Akyurt, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyurt'ta Camiyi Teşvik Eden Proje Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:33:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Akyurt'ta Camiyi Teşvik Eden Proje Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.