Al Araby TV'nin Tahran Ofisine Saldırı

29.03.2026 14:45
ABD-İsrail'in saldırısında Al Araby TV binası hasar gördü, çalışanlar yara almadan kurtuldu.

Anadolu Ajansı (AA), ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıda vurulan Tahran'daki Katar merkezli Al Araby televizyonu binasını görüntüledi.

Tahran'daki Al Araby TV ofisinin bulunduğu bina, ABD-İsrail saldırısında ciddi hasar gördü.

AA ekibinin görüntülediği binada camların ve kapıların kırıldığı, çevrede bulunan çok sayıda bina ve araçta da ciddi hasar oluştuğu görüldü.

Saldırının, televizyon çalışanlarının canlı yayın hazırlığı yaptığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

Al Araby TV ofisindeki teknik ekipmanlar saldırıdan zarar görürken, ölü ve yaralı olmadığı aktarıldı.

Çalışanlar, hasar gören tripod, kamera gibi malzemeleri ip yardımıyla balkondan aşağı indirerek tahliye etti.

"Her zaman bulunduğumuz noktada olsaydık büyük ihtimalle hayatımızı kaybedecektik"

Al Araby TV Tahran Temsilcisi Hazem Kallass, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın doğrudan insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını belirtti.

Kallass, "Saldırı binanın batı tarafından doğrudan binayı hedef alacak şekilde gerçekleştirildi. Biz o sırada binanın 4 ve 5. katında ve ayrıca doğu tarafından bulunuyorduk. Bu sebeple saldırıdan yara almadan kurtulduk ancak her zaman bulunduğumuz noktada olsaydık büyük ihtimalle hayatımızı kaybedecektik. Stüdyomuzun bulunduğu üçüncü kat tamamen hasar aldı." dedi.

"Binamızın bulunduğu bölgenin etrafı tamamen yerleşim yeri"

Ofisin bulunduğu binanın tamamen sivil yerleşim yeri içerisinde olduğunu ve bölgede hiçbir askeri yapı bulunmadığını vurgulayan Kallas, şunları söyledi:

"Binamızın bulunduğu bölgenin etrafı tamamen yerleşim yeri, içinde bulunduğumuz binada iki berber, bir kahve dükkanı, bir dişçi ve fizyoterapist muayenehanesi vardı."

Katar merkezli Al Araby televizyonundan bu sabah yapılan açıklamada, kanalın Tahran'daki ofisinin bulunduğu binaya İHA saldırısı düzenlendiği, çalışanların sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 15:20:36.
