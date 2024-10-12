Al Fayed'e 40 Yeni Taciz İddiası - Son Dakika
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Al Fayed'e 40 Yeni Taciz İddiası

Londra Polisi, iş insanı Al Fayed'e yönelik 40 yeni cinsel taciz iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

12.10.2024 00:46
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Londra Metropolitan Polisi, geçen sene hayatını kaybeden iş insanı Mohamed Al Fayed'le ilgili 40 kişinin daha cinsel taciz iddiasıyla başvuru yaptığını açıkladı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, Al Fayed'le ilgili yayımlanan bir belgeselde taciz iddialarının ortaya çıkması üzerine yapılan çağrı sonucu yeni kurbanların polise başvurduğu belirtildi.

Fulham Futbol Kulübü ve Londra'daki ünlü lüks mağaza Harrods'un eski sahibi Al Fayed öldüğü için hakkında cezai işlem uygulanamayacağı hatırlatılan açıklamada, olaya karışan isimlerin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

BBC'de eylül ayında yayımlanan bir belgeselin ardından 21 taciz ve tecavüz iddiasının gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, taciz suçlarının 1973-2013 yılları arasında işlendiği, bunların 4'ünün tecavüz, 16'sının cinsel taciz, birinin ise insan ticareti olduğunun altı çizildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan polis yetkilisi Stephen Clayman, belgeselin ardından çok sayıda ihbar aldıklarını bildirdi.

Clayman, ihbarların çoğunluğunun Al Fayed, bazılarının ise üçüncü şahıslarla ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Bu durum, 1973-2013 arasında cinsel saldırı ve tecavüz gibi suçları kapsayan 40 mağdurla ilgili 40 yeni iddiayı raporlamamıza yol açtı. Bu iddialar, daha önce farkında olduğumuz iddialara ek olarak yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadıklarını henüz polise anlatmamış olanları da konuşmaya teşvik eden Clayman, Al Fayed'le bağlantılı Harrods gibi kuruluşların temsilcileriyle de temas halinde olduklarını ifade etti.

Al Fayed'le ilgili belgeselde bazı Harrods çalışanları, lüks mağazanın eski sahibi tarafından cinsel tacize veya tecavüze uğradığını anlatmıştı.

Fulham Kadın Futbol Takımı'nın eski menajerlerinden Gaute Haugenes ise kadın futbolcuları korumak için onları Al Fayed'le yalnız bırakmamaya çalıştıklarını söylemişti.

Al Fayed hayattayken çeşitli dönemlerde kendisine karşı 4 cinsel taciz davası açılmıştı.

Mısırlı iş insanı Al Fayed, 1997'de Fransa'daki trafik kazasında Prenses Diana ile birlikte hayatını kaybeden Dodi Al Fayed'in babası olarak da tanınıyor.

Kaynak: AA

Londra, Polis, Son Dakika

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