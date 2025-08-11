Al Jazeera'dan İsrail Saldırısına Kınama

DOHA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası yayın yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Gazze'de beş çalışanının hayatını kaybettiği İsrail saldırısını kınadı.

Al Jazeera pazartesi günü yaptığı açıklamada eylemi, "basın özgürlüğüne yönelik açık ve önceden planlanmış bir başka saldırı" diye nitelendirdi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik, sivillerin acımasızca katledilmesi, zorla aç bırakılması ve bütün bir toplumun yok edilmesi gibi korkunç sonuçları olan saldırıları devam ederken bu olay yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İsrail güçleri ve hükümetinin, gazetecileri "kasten hedef alarak öldürmekten" sorumlu tutulduğu açıklamada, muhabirlerinin hedef alınmasının, "Gazze'nin yakında ele geçirilip işgal edileceğini ortaya çıkaran sesleri susturmaya yönelik çaresiz bir girişim" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve ilgili tüm kuruluşlara "devam eden soykırımı durdurmak ve gazetecilere yönelik kasıtlı saldırıları sona erdirmek için kararlı önlemler alma" çağrısı yapıldı.

Al Jazeera, İsrail ordusunun pazar günü Gazze'de Şifa Hastanesi önündeki basın çadırına düzenlediği saldırıda 5 çalışanının hayatını kaybettiğini bildirmiş, İsrail Savunma Kuvvetleri muhabirlerden birinin Hamas ile bağlantılı olduğunu iddia etmişti.