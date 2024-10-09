Al Jazeera Kameramanı Gazze'de Yaralandı

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları takip eden Al Jazeera kameramanı Fadi el-Vahidi, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralandı.

Al Jazeera'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız kameraman Fadi el-Vahidi, Gazze'nin kuzeyinde işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Al Jazeera ekibine ateş açıldı ve kameraman Fadi el-Vahidi boynundan vurularak yaralandı." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği hava saldırısında "El-Aksa" televizyonu kameramanı Muhammed et-Tanani ölmüş, muhabir Tamir Lebed de yaralanmıştı.