Ala'dan 27 Mayıs Darbesi Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi tarihimizin utanç sayfası 27 Mayıs'ın yıl dönümünde, katledilen milli irade kahramanları Başbakan merhum Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
