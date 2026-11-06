Alaattin Çakıcı, Bahçeli'ye kız kardeşinin vefatı için başsağlığı dileklerini iletti - Son Dakika
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Alaattin Çakıcı, Bahçeli'ye kız kardeşinin vefatı için başsağlığı dileklerini iletti

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Alaattin Çakıcı, Bahçeli\'ye kız kardeşinin vefatı için başsağlığı dileklerini iletti
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Suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek kız kardeşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti. Çakıcı, ziyareti ve başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

(ANKARA) - Suç örgütü liderliğinden hükümlü olan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi partisinin genel merkezinde ziyaret ederek kız kardeşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Çakıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın genel başkanımı bugün genel merkezde ziyaret ettim. Değerli ablamızın vefatı dolayısıyla başsağlıgı dileklerimi ilettim kamuoyuna saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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