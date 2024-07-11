Alabalık tesisi devlet desteğiyle yeniden faaliyete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alabalık tesisi devlet desteğiyle yeniden faaliyete geçti

Geniş Video İzle

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan alabalık tesisi, 6 Şubat depreminde yıkıldıktan sonra devlet hibe desteğiyle yeniden faaliyete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destekle tesisin onarımı yapıldı ve üretim tekrar başladı.

11.07.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alabalık tesisi devlet desteğiyle yeniden faaliyete geçti

ADIYAMAN - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan sahiplerine ve işletmelere verilen destekler ile tarım ve hayvancılık sektörü 6 Şubat öncesine dönüyor.

Adıyaman'da küçük ve büyükbaş hayvanları telef olan üreticilere hayvan desteği, arıları telef olan üreticilere arı desteği, üreticilere yem ve çadır desteğinin yanı sıra tarımsal işletmelere de destek sağlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesi sınırları içerisinde bulunan alabalık tesisi de alınan hibe desteğiyle yeniden faaliyete geçti. Kaynaktan alınan soğuk suların doldurduğu havuzlarda yavru balıkları yetiştirerek çevre il ve ilçelere toptan satışının yapıldığı tesis 6 Şubat depreminde yıkıldı. Havuzlardaki çatlak ve su taşkınları nedeniyle binlerce baylık telef oldu. Deprem sonrasında tesisini yeniden kurmak isteyen işletme sahibine devlet hibe desteği verdi. Tesis yeniden balık üreterek faaliyete geçti.

Yapılan desteklemeyle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, "Bu alabalık tesisi yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan bir tesis. Depremde özellikle sarsıntıdan dolayı betonarme kısımları tamamen çatlayıp su taşkını oluştu. Su taşkınıyla beraber burada alabalık telefleri oldu. Depremden sonrası bizimde tespitlerimizin ardından bakanlığımız bu tesise 350 bin TL hibe desteğinde bulundu. Bu hibe desteğinden üreticimiz tesisini yeniden onardı. Yavrularını getirdi ve yaklaşık 6-7 aydır da yeniden üretime geçti" dedi.

İşletme Sahibi Bekir Kalyon ise konuşmasında, "6 Şubat depreminde tesisimizin komplesi yıkıldı. Balıklarımızın hepsi gitti. 6 Şubattan sonra misal olaraktan kendi şeyimizden kaynaklanarak biran önce tesisimi ayağa kaldırmak istedik. Tesisimizi çok şükür ayağa kaldırdık. Bunda devletimizin sağ olsun desteğiyle, balık desteğiyle tesisimizi tekrardan faal duruma getirdik, üretime geçtik" diye konuştu.

Alabalık tesisi devlet desteğiyle yeniden faaliyete geçti
Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hibe Desteği, Adıyaman, Gölbaşı, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alabalık tesisi devlet desteğiyle yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:29:40. #1.12#
SON DAKİKA: Alabalık tesisi devlet desteğiyle yeniden faaliyete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement