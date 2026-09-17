Alaca\'da İlköğretim Haftası töreni Fatih İlkokulu\'nda sürdü, Kaymakam da katıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Ardından program, Fatih İlkokulu'nda devam etti.

Kalınsazlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılında ilçedeki tüm okulların daha nitelikli, daha güvenli ve daha güçlü bir eğitim ortamına kavuşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Törende öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Müftüsü Önder Arık, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.