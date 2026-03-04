Alaca'da Öğrencilere İftar Programı - Son Dakika
Alaca'da Öğrencilere İftar Programı

04.03.2026 09:54
Alaca'da birleşmiş sınıf uygulamasıyla eğitim gören köy okulu öğrencilerine iftar etkinliği düzenlendi.

Çorum'un Alaca ilçesinde birleşmiş sınıf uygulamasıyla eğitim gören üç köy okulunun öğrencileri için iftar programı düzenlendi.

Alaca Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Sarısüleyman, İsmailli ve Büyükdona köylerindeki ilkokul öğrencileri iftar için bir araya geldi.

Öğrenciler, köy muhtarları ve öğretmenleriyle birlikte ilçe merkezine gelerek Alaca İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda iftar yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, AA muhabirine, köy okullarında yaklaşık 50 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin köyden ilçe merkezine sık sık gelemediğini belirten Şahin, eğitim öğretim süreçlerinde devamlı okulda bulunduklarını ifade etti.

Ramazan ayı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelge çerçevesinde etkinlik düzenlediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Köyde bulunan öğrencilerimizin ilçe merkezimizde, ilçemizin en güzide pansiyonlarından birinde abileriyle bir araya getirmek istedik. Bu vesileyle çocuklarımız belki de ilk defa oruç tuttular ve oruçlarını da ilk defa burada bizle beraber açacaklar. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz."

Öğrencilerden üçüncü sınıf öğrencisi Ayşegül Taş ise arkadaşlarıyla köyden Alaca'ya iftar için geldiklerini belirterek, "Burada hep beraber orucumuzu açacağız. İyi ramazanlar dilerim." dedi.

Kaynak: AA

