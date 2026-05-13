Alaca\'da Sağanak Tarım Arazilerine Zarar Verdii

13.05.2026 00:29
Çorum'un Alaca ilçesinde sağanak, 1000 dekar tarım arazisini vurdu, 11 arı kovanı telef oldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 1000 dekar tarım arazisi zarar gördü.

İlçede ikindi saatlerinde başlayan yağış, Büyükdona köyü çevrelerinde şiddetini artırdı.

Yağışın ardından köyde buğday, nohut ve ayçiçeği ekili tarım arazileri zarar gördü.

Yağış nedeniyle ayrıca 11 kovan arı telef oldu, bir ahır ise su baskını nedeniyle boşaltıldı.

İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde tespit çalışması yaptı. Alaca Belediyesi görevlileri ise temizlik çalışmalarını yürüttü.

Köy muhtarı Sebahattin Doğan, ekiplere hızla köye gelmelerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA

