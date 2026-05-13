Alaca'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi

13.05.2026 15:21
Selin Şahin Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda öğrenciler projelerini sergiledi.

Çorum'un Alaca ilçesinde Selin Şahin Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Okul müdürü Niyazi Şahin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK bilim fuarlarının temel eğitimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetler olduğunu söyledi.

Fuarlarla ortaokul öğrencilerinin ilgi duydukları alanlarda araştırma yapma, çalışmalarını sergileme ve eğlenerek öğrenme imkanı bulduğunu belirten Şahin, "Bu fuarların amacı, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgili herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici ortam oluşturmaktır. Bu ortamda araştırmalarını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını ve ürettiğinin başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu öz güven duygusunu yaşayacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından kartal dansı gösterisi sunuldu.

Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Meran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm, açılış kurdelesini kestikten sonra stantları ziyaret etti.

Proje yürütücüsü Ebru Adam, fuarda 40 öğrencinin 17 projeyle yer aldığını söyledi.

Öğrencilerin fuarın gerçekleştirilmesini heyecanla beklediğini dile getiren Adam, matematik, fen bilimleri, çevre, doğal afetler, değerler eğitimi, bilişim teknolojileri ve teknoloji tasarım gibi birçok alanda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

