Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen C.A.A, Y.B. ve M.E.A'yı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, ilçe merkezindeki bir kafede gözaltına alındı.

Şüphelilerden C.A.A'nın üst aramasında 65 sentetik ecza bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.