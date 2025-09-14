Alaca\'da Yangın: Tarım Ürünleri Zarar Gördü

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında ahır ve depoda kullanılamaz hale geldi, tarım ürünleri zarar gördü.
Büyükdona Köyü'nde Salih Ö.'ye ait tandırlık, ahır ve depoda elektrik kontağından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü.
Yangında ahır ve depo kullanılmaz hale geldi, depodaki 5 ton arpa, 3 ton buğday, 1 ton nohut ve 70 torba yem zarar gördü.
