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Alacak Anlaşmazlığı Nedeniyle Tartıştığı Kuzenini Vuran Şahıs Teslim Oldu - Son Dakika
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Alacak Anlaşmazlığı Nedeniyle Tartıştığı Kuzenini Vuran Şahıs Teslim Oldu

Alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni Tahsin Altun (43) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Yusuf Altun'un (40) cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Tahsin Altun ise kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Alacak Anlaşmazlığı Nedeniyle Tartıştığı Kuzenini Vuran Şahıs Teslim Oldu
24.01.2024 - 00:10,
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alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni Tahsin Altun (43) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Altun, kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 21.30 sularında Güneş Mahallesi 6045 sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan 3 çocuk babası Yusuf Altun ile kuzeni Tahsin Altun, aralarındaki borç- alacak meselesini konuşmak için boş arazide bir araya geldi. Bir süre tartışan ikiliden Tahsin Altun, tabancayla kuzeni Yusuf Altun'un göğsüne ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Yusuf Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Yusuf Altun'un ağabeyi Recep Altun (45), kardeşinin ölüm haberiyle fenalaştı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yusuf Altun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Tahsin Altun, kısa süre sonra Meydan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

Kaynak: DHA
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