Alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

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"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Borç- alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Muhammed Sefa D., Ulaş Ç. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlediği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği A.Y., yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler Muhammed Sefa D. ile Ulaş Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.