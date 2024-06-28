Alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

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Bostanbaşı Mahallesi'nde borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

28.06.2024 21:57
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alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Borç- alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Muhammed Sefa D., Ulaş Ç. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlediği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği A.Y., yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler Muhammed Sefa D. ile Ulaş Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Bostanbaşı, İnceleme, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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