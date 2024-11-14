Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Saldırı

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ANKARA'da S.Y., alacak verece meselesi nedeniyle tartıştığı N.A.'nın kuzeni M.Y.A. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan Y.S. hastaneye kaldırılırken, şüpheli 2 kuzen polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'de bir kafede oturan N.A. ve Y.S., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken bu sırada arka masada oturan N.A.'nın kuzeni M.Y.A. tabanca ile S.Y.'ye ateş açtıktan sonra iki kuzen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı S.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan N.A. ve M.Y.A. ise polis ekiplerinin çalışmalarının ardından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.