Alacaklısının Babasını Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam

24.03.2026 12:36
Aksu'da silahlı saldırı sonucunda babası ölen adamın sanığı yargılanıyor. Savcı cezalandırılmasını istiyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde alacaklısının babasını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Durmuş Ali A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Durmuş Ali A'nın Hamit Sunbat'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" ve Sebahattin Sunbat'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Durmuş Ali A, avukatlarıyla görüşmesinin ardından sonraki duruşmada esas hakkında savunma yapmak istediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede 18 Nisan 2025'te, Durmuş Ali A. ile iş yeri sahibi Sebahattin Sunbat arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali A. silahla ateş etmiş, olay yerindeki iş yeri sahibinin babası Hamit Sunbat (70) yaralanmıştı. Hamit Sunbat tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Durmuş Ali A. hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA

