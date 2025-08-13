Alaçam\'da Çilek Festivali Coşkusu

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Çilek Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 3. Dürtmen Yaylası Çilek Festivali düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan festivalde yaptığı konuşmada, üreticilere destek verdiklerini ifade ederek, "Bu sene çiftçiye çok miktarda destek verdik ama bugün burada ürünle beraber inşallah tatmin oluyoruz. Çiftçinin memnuniyetini görmek bizim için çok mutluluk verici bir duygu." dedi.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı da çiftçilerin emeğiyle ve alın teriyle Alaçam çileğinin tadı ve aromasıyla bilinen bir hale geldiğini söyledi.

Kayabaşı, destek olan ve emek veren herkese teşekkür ederek, "Bugün burada çilek festivali yapıyoruz ve hazırlığımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Alaçam'da çileğin marka haline gelmesi için biz de var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

2025 yılında 6 ilçede 26'sı Alaçam'da olmak üzere toplam 58 üreticiye 70 dekar alan için 350 bin çilek fidesi desteği verildi. Ayrıca Alaçam'da üreticiler için sulama sistemi ve malç naylonu desteği de sağlanarak çilek üretimi desteklendi.

Programa, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Tarım Müdürlüğü ilgilileri ve vatandaşlar katıldı.