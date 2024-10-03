Alaçam'da Gençlik Merkezi Etkinliği - Son Dakika
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Alaçam'da Gençlik Merkezi Etkinliği

Alaçam\'da Gençlik Merkezi Etkinliği

Alaçam'da Gençlik Merkezi etkinliğiyle 100 öğrenci spor ve sanat aktiviteleriyle eğlendi.

03.10.2024 17:47
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Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Merkezince, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Etyemez Alparslan Gül İlkokulu'nda spor faaliyetleri, yüz boyama, ebru çalışması gibi etkinlikler yapıldı.

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti ile gönüllü gençlerle ilçe merkezinin dışında bulunan gençlere ulaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, "Bakanlığımızın imkanlarını şehrimizin her yerindeki gençlerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı her daim her yerde gençlerin hizmetindedir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaçam'da Gençlik Merkezi Etkinliği - Son Dakika

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