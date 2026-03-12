Alaçam'da İstiklal Marşı ve Akif Ersoy Anma Günü - Son Dakika
Alaçam'da İstiklal Marşı ve Akif Ersoy Anma Günü

12.03.2026 13:07
Samsun Alaçam'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu tarafından okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğu vurgulanırken, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisi ve fedakarlığı anlatıldı.

Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, daire amirleri veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

