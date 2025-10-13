Alaçam'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina - Son Dakika
Alaçam'da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina


13.10.2025 16:40
Samsun'un Alaçam ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 32 mahallede karantina ve kısıtlama tedbirleri başladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Tefekli Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 32 mahallede karantina ve kısıtlama tedbirleri uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

ŞAP NEDENİYLE 32 MAHALLEDE KARANTİNA KARARI

Alaçam Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tefekli Mahallesi'nde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla geniş çaplı tedbirler alındı.

Alınan kararlar uyarınca, hastalığın görüldüğü Tefekli Mahallesi ile birlikte Akbulut, Akgüney, Aşağıakgüney, Bahşioymağı, Doyran, Göçkün, Gökçeağaçoymağı, Gökçeboğaz, Güvenli, Habilli, İncirli, Kapaklı, Karahüseyinli, Karlı, Karşıyaka, Kışlakonak, Killik, Madenler, Ortaköy, Örenli, Sancar, Sarılık, Soğukçam, Taşkelik, Yakacık, Yenice, Yeniköy, Yeşilköy, Yukarıelma, Yukarısoğukçam ve Zeytinköy olmak üzere toplam 32 mahalle karantina altına alındı.

Kısıtlama tedbirleri kapsamında, bahse konu bölgelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nakil ve hareketlerinin yasaklandığı duyuruldu. Mahalle muhtarlarına da çağrı yapılarak, konunun hassasiyetle takip edilmesi ve köy ahalisinin alınan kararlar hakkında bilinçlendirilmesi istendi.

Kaynak: AA



