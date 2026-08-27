Sokak Hayvanları İçin Alaçam'da Kritik Toplantı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Sokak Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, kurumlar arası koordinasyon ile önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Yetkililer, ilgili konularda görüş alışverişinde bulunarak sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesi için yapılacak uygulamaları değerlendirdi.