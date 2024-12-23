Alaçam'da Üniversitelilerden Kan Bağışı

Güncel

Samsun'un Alaçam ilçesinde üniversiteli gençler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Alaçam KYK yurdunda kalan öğrenciler tarafından gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Toplumda kan bağışı bilincinin ve farkındalığının oluşması, gençler arasında kan vermenin öneminin anlaşılması, düzenli ve gönüllü kan bağışçı sayısının artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte çok sayıda öğrenci ve yurt personeli kan bağışında bulundu.