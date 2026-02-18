Alaçam Gençlik Merkezi\'nde Huzurevi Ziyareti

Alaçam Gençlik Merkezinde, Bafra 75. Yıl Huzurevi sakinleri misafir edildi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen eğlence programında huzurevi sakinleri, keyifli zaman geçirdi.

Gönüllü gençler tarafından hazırlanan müzik dinletisinde türküler seslendirildi. Katılımcılar eserlere zaman zaman eşlik ederken, duygu dolu anlar da yaşandı.

Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri, farklı kuşakları bir araya getiren bu tür sosyal faaliyetlerin önemine dikkati çekerek, büyüklerin hayat tecrübelerinden gençlerin faydalanmasının toplumsal bağları güçlendirdiğini ifade etti.