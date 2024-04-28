Alaçamspor Bocce Takımı Antalya'da 5 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Alaçamspor Bocce Takımı Antalya'da 5 Altın Madalya Kazandı

Alaçamspor Bocce Takımı Antalya\'da 5 Altın Madalya Kazandı

Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, Antalya'da düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Görkem Duran, Tek Genç erkeklerde Türkiye 1'incisi olurken, Yusuf Emre Boyun Türkiye 3'üncüsü oldu. Aleyna Kapusuz Altın Nokta Genç Bayanlarda Türkiye 2'ncisi, Nur Hatun Çavuş ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Alaçamspor Bocce takımı ayrıca Genç Bayan ve Genç Erkek Takımlarda altın madalya elde etti. Merve Deniz ise Tek Büyük Bayanlar ve Büyük Bayanlar Altın Nokta kategorilerinde Türkiye 1'incisi oldu. Milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcuların başarısını ve destek verenleri tebrik etti.

28.04.2024 22:29
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Antalya'da düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonasına Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca Antalya'nın Kemer ilçesinde 20-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya katılan Alaçamspor Bocce takımından Görkem Duran, Tek Genç erkeklerde Türkiye 1'incisi, Yusuf Emre Boyun ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Altın Nokta Genç Bayanlarda Aleyna Kapusuz Türkiye 2'ncisi, Nur Hatun Çavuş ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Genç Bayan Takımlarda Edanur Kır, Elif Güney, Yağmur Tosun, Zehra Büyük ile Genç Erkek Takımlarda Görkem Duran, Cumhur Azmi İnce,Yusuf Emre Boyun ve Samet Alkan altın madalya almaya hak kazandı.

Tek Büyük Bayanlar kategorisinde Merve Deniz Türkiye 1'incisi, Büyük Bayanlar Altın Nokta kategorisinde ise Merve Deniz Türkiye 1'incisi olurken Büyük Bayan Takımlarda da Aleyna Kapusuz Türkiye 2'ncisi oldu.

Bocce Milli Takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, şampiyonaya çok sıkı bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Bozdemir, şunları kaydetti:

"Allah bize bir mucize nasip etti. 5 farklı kategoride Türkiye Şampiyonluğu aldık. Alaçam'ın köylerinde yaşayan bu çocuklar 2022 yılında ülkemize İspanya Palma del Malarco da Avrupa şampiyonluğu getirdi. İnşallah bu sene ülkemize dünya şampiyonluğunu getirmek en büyük arzumuz olacak. 12 sporcum milli takım seçmelerine gitmeyi hak kazandı. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder. Milli takım seçmelerinde başarılar dilerim. Bize destek veren herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaçamspor Bocce Takımı Antalya'da 5 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaçamspor Bocce Takımı Antalya'da 5 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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