Alaçatı'da Çevre Temizliği Etkinliği 299. Haftasında Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alaçatı'da Çevre Temizliği Etkinliği 299. Haftasında Gerçekleştirildi

Alaçatı'da Alavya Hotel tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliğinin 299. haftasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Denizli, etkinliğin Alaçatı'nın doğasına sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

18.06.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Alaçatı'da Alavya Hotel tarafından düzenlenen çevre temizliğinin 299. haftasında etkinliğe destek veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bu çevre temizliği etkinliği, her hafta aynı özveriyle tekrarlanarak Alaçatı'nın doğasına sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biri haline geldi. Çeşme Belediyesi olarak biz de her zaman bu tür projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, el ele vererek Alaçatı'yı ve tüm Çeşme'yi daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir kılacağız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı'da Alavya Hotel tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliğinin 299. haftasında temizlik çalışmalarına katıldı. Her hafta aynı özveriyle çalışarak sürdürülen etkinliğin, Alaçatı'ya gösterilen özenin en önemli örneklerinden bir olduğunu söyleyen Başkan Denizli, şu ifadeleri kullandı:

"Çevremizi temiz tutmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bugün burada, sadece çevremizi temizlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda çevre bilincini yaygınlaştırmak adına önemli bir mesaj veriyoruz. Bu etkinlik, her hafta aynı özveriyle tekrarlanarak Alaçatı'nın doğasına sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biri haline geldi. Çeşme Belediyesi olarak biz de her zaman bu tür projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Doğamıza yaptığınız bu katkıların değerini kelimelerle ifade etmek zor. Hep birlikte, el ele vererek Alaçatı'yı ve tüm Çeşme'yi daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir kılacağız. Bugün burada gösterdiğiniz çaba, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır."

"Önemli olan bu farkındalığı tüm Alaçatı halkına hissettirmek"

Alavya Hotel Kurucusu ve İş İnsanı Erol Tabanca ise "Alavya çalışanlarının inisiyatifiyle oluşturulan Alaçatı'yı temiz tutmak amacıyla 299. hafta bugün. Bunu biz çok önemsiyoruz. ve hakikaten kendi çalışan arkadaşlarımızın insiyatifiyle olan bir çalışma bu. Önemli olan bu farkındalığı tüm Alaçatı halkına, hatta tüm Çeşme'ye hissettirmek. Her gittiğimiz yerde özellikle plastik olmak üzere doğaya da zarar verecek çok fazla şey var. O yüzden ben çalışan arkadaşlarımın bu hassasiyetinden dolayı kutluyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sayın başkanımızın da bize destek vermesi, motivasyonumuzu daha çok artırıyor. Bundan sonra da Alaçatı sakinlerine her pazartesi sabahı 08.00'de bu aktiviteye katılmaları için de çağrı yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Lal Denizli, Denizli, Alaçatı, Dünya, Çeşme, Çevre, Etkinlik, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçatı'da Çevre Temizliği Etkinliği 299. Haftasında Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 11:54:43. #1.11#
SON DAKİKA: Alaçatı'da Çevre Temizliği Etkinliği 299. Haftasında Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement