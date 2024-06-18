Alaçatı'da Çevre Temizliği Etkinliği 299. Haftasında Gerçekleştirildi

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(İZMİR)- Alaçatı'da Alavya Hotel tarafından düzenlenen çevre temizliğinin 299. haftasında etkinliğe destek veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Bu çevre temizliği etkinliği, her hafta aynı özveriyle tekrarlanarak Alaçatı'nın doğasına sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biri haline geldi. Çeşme Belediyesi olarak biz de her zaman bu tür projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, el ele vererek Alaçatı'yı ve tüm Çeşme'yi daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir kılacağız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı'da Alavya Hotel tarafından düzenlenen çevre temizliği etkinliğinin 299. haftasında temizlik çalışmalarına katıldı. Her hafta aynı özveriyle çalışarak sürdürülen etkinliğin, Alaçatı'ya gösterilen özenin en önemli örneklerinden bir olduğunu söyleyen Başkan Denizli, şu ifadeleri kullandı:

"Çevremizi temiz tutmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bugün burada, sadece çevremizi temizlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda çevre bilincini yaygınlaştırmak adına önemli bir mesaj veriyoruz. Bu etkinlik, her hafta aynı özveriyle tekrarlanarak Alaçatı'nın doğasına sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biri haline geldi. Çeşme Belediyesi olarak biz de her zaman bu tür projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Doğamıza yaptığınız bu katkıların değerini kelimelerle ifade etmek zor. Hep birlikte, el ele vererek Alaçatı'yı ve tüm Çeşme'yi daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir kılacağız. Bugün burada gösterdiğiniz çaba, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır."

"Önemli olan bu farkındalığı tüm Alaçatı halkına hissettirmek"

Alavya Hotel Kurucusu ve İş İnsanı Erol Tabanca ise "Alavya çalışanlarının inisiyatifiyle oluşturulan Alaçatı'yı temiz tutmak amacıyla 299. hafta bugün. Bunu biz çok önemsiyoruz. ve hakikaten kendi çalışan arkadaşlarımızın insiyatifiyle olan bir çalışma bu. Önemli olan bu farkındalığı tüm Alaçatı halkına, hatta tüm Çeşme'ye hissettirmek. Her gittiğimiz yerde özellikle plastik olmak üzere doğaya da zarar verecek çok fazla şey var. O yüzden ben çalışan arkadaşlarımın bu hassasiyetinden dolayı kutluyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sayın başkanımızın da bize destek vermesi, motivasyonumuzu daha çok artırıyor. Bundan sonra da Alaçatı sakinlerine her pazartesi sabahı 08.00'de bu aktiviteye katılmaları için de çağrı yapıyorum" diye konuştu.