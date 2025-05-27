Alaçatı'da Mutluluk Temalı Fotoğraf Maratonu ve Sirtaki Buluşması

(İZMİR)- Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Mutluluk" teması ile düzenlenen Alaçatı Fotoğrafçılar Maratonu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan büyük ilgi gördü. Sanatçılar, "mutluluk" kavramını yaratıcı fotoğraf kareleriyle anlattı. Öte yandan, "Bir Deniz İki Yaka" Sirtaki ve Halk Dansları Buluşması da Alaçatı'da katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde, Alaçatı Turizm Derneği tarafından düzenlenen iki büyük etkinlik, 23-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Alaçatı'nın sokaklarını sanat, kültür ve dostlukla buluşturdu. İFSAK iş birliği ile gerçekleşen 2. Alaçatı Fotoğrafçılar Maratonu ve Ege'nin iki yakasını bir araya getiren "Bir Deniz İki Yaka Kolkola" Sirtaki ve Halk Dansları Buluşması, Çeşme'de unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu yıl "Mutluluk" temasıyla düzenlenen 2. Alaçatı Fotoğrafçılar Maratonu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılara ev sahipliği yaptı. Alaçatı'nın taş sokaklarında, begonvillerle bezeli duvarları ve yel değirmenleriyle çevrili atmosferinde, katılımcılar mutluluğu objektiflerine yansıttı. Koordinatörlüğünü usta fotoğraf sanatçısı Merih Akoğul'un üstlendiği maraton, yalnızca bir yarışma olmanın ötesinde Alaçatı'nın kültürel belleğine katkı sunan önemli bir sanat etkinliğine dönüştü.

Etkinlik kapsamında Serkan Turaç küratörlüğünde açılan "Histanbul" sergisi büyük ilgi görürken; Haluk Çobanoğlu'nun "Bir Görsel Hikaye Nasıl Anlatılır?" söyleşisi, Prof. Dr. Emre İkizler'in "Teknolojinin Farklı Bakış Açılarına Etkisi" oturumu ve Hüseyin Yılmaz gibi alanında uzman isimlerin konuşmaları, katılımcılara ilham verici deneyimler sundu.

Maratonda, Hacı Emre Polat birinci olurken, Yalçın Akkaya ikinci, Ali Aslan ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

"Bir Deniz İki Yaka" sirtaki ve halk dansları buluşması

Buluşma, Alaçatı Turizm Derneği ve Bir Deniz İki Yaka Kolkola Gençlik ve Spor Derneği iş birliği ile hayata geçirildi. Ege'nin iki yakasını dansın ritmiyle bir araya getiren etkinlik, dostluk, müzik ve kültür dolu anlara sahne oldu.

24 Mayıs Cumartesi günü, Yunanistan'dan gelen dans eğitmeni Dimitris Karamanlis tarafından gerçekleştirilen Sirtaki Atölyesi büyük ilgi gördü. Akşam ise düzenlenen "Greek Night" etkinliğinde, sahneye çıkan Niko & Yağmur geceye neşe ve müzik kattı. Etkinliğin onur konukları arasında Sakız Belediyesi Turizm Sorumlusu Rena Pagoudi ve Yunanistan İzmir Başkonsolos Yardımcısı Aliki Vrienniou da yer aldı.

25 Mayıs Pazar günü ise Taş Otel önünden Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşü ve dans gösterileri ile sona eren etkinlik, Alaçatı'nın tarihi dokusunda izleyicilere unutulmaz bir kültürel şölen sundu.