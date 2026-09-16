Alaçatı’nın kurtuluşunun 104. yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Alaçatı’nın kurtuluşunun 104. yılı törenlerle kutlandı

Alaçatı’nın kurtuluşunun 104. yılı törenlerle kutlandı
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Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, atalarımızın mücadeleci ruhunda yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

(İZMİR) - Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, atalarımızın mücadeleci ruhunda yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Belediyesi, Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gün boyunca düzenlenen etkinliklerle kutladı. Resmi tören, kortej ve şehitlik töreniyle devam eden programın ardından kutlamalar, Pınar Aylin konseriyle tamamlandı. "Kurtuluş Günü" kapsamında ayrıca "Eylül'de Gel – Süvarilerin İzinde, Tarihin Peşinde" programında gençler, Çeşme Yarımadası'nın kurtuluş hikayesinin izlerini taşıyan bisiklet rotasını keşfetmek üzere yola çıktı.

Alaçatı'nın kurtuluşunun 104. yıl dönümü programı, Alaçatı Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı törenin ardından Atatürk Anıtı'ndan Şehitlik Anıtı'na kortej gerçekleştirildi. Pazaryeri Şehitlik Anıtı'ndaki törenle kurtuluş mücadelesinin kahramanları anıldı.

DENİZLİ: "MİRASIMIZI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN ALIRIZ"

Resmi törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı'nın kurtuluşunun yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer değil, nesiller boyunca taşınan mücadele ruhunun da simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Denizli, "104 yıl önce süvariler atlarını kurtuluşa sürerken de 104 yıl boyunca Alaçatı'nın her bir insanı, milletimizin her bir ferdi milli onuruna sahip çıkarken de aynı ruhu taşıdılar. Aynı ruhu taşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, atalarımızın mücadeleci ruhunda yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli Mücadele'nin cesaret ve bağımsızlık mirasına dikkati çeken Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz mirasımızı, kendi cesaretinden başka güvenecek hiçbir şeyi olmadan ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'den alırız. Biz mirasımızı, işgalci ordusunun karşısına kağnılarla taşınan mermilerle çıkanlardan, o mermileri çıplak ayaklarıyla taşıyan Anadolu kadınlarından alırız. Biz mirasımızı, tarihin gördüğü en büyük liderden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alırız. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. O yüzden bu millet ilelebet hür yaşayacaktır."

Başkan Denizli konuşmasını, "Yaşasın Milli Mücadelemiz, yaşasın Alaçatı'nın kurtuluşu, yaşasın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!" sözleriyle tamamladı. Günün kutlama programı akşam saatlerinde Alaçatı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen Pınar Aylin konseriyle devam etti.

"EYLÜL'DE GEL" PROGRAMINDA GENÇLER, KURTULUŞ ROTASININ İZİNDE

Alaçatı'nın kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Çeşme'nin kurtuluş tarihini genç kuşaklarla buluşturan "Eylül'de Gel – Süvarilerin İzinde, Tarihin Peşinde" programına da ev sahipliği yaptı. 15 ve 16 Eylül tarihlerine yayılan programla Çeşme Yarımadası'nın kurtuluş hikayesinin gençlerle birlikte yeniden keşfedilmesi ve bu tarihsel izlerden hareketle bir rota tasarlanması amaçlandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, program kapsamında gençlere bisiklet sürüşünün start'ını verdi. Germiyan'dan başlayan sürüşte 20 genç tasarımcı, 10 kilometrelik güzergah boyunca hikaye noktalarını keşfederek anıları kayıt altına aldı; rota Ildır'da tamamlandı.

"Yolculuktan Hikayelere" temasıyla başlayan program, 16 Eylül Çeşme'nin kurtuluş gününde "Hikayelerden Rotaya" temasıyla devam edecek. Gençler, deneyimledikleri bisiklet rotasının hikaye haritalarını ve deneyim noktalarını oluşturacak; rotanın görünürlüğü, tanıtımı ve kullanımına ilişkin fikirler geliştirecek. Çalışmalar, rota önerileri, görsel haritalar ve hikaye panolarının sunumuyla tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Lal Denizli, Kültür, Güncel, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçatı’nın kurtuluşunun 104. yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika

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