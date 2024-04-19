İzmir\'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Alaçatı Ot Festivali korteji renkli görüntülere sahne oldu

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali kapsamında yapılan korteje çok sayıda kişi katıldı.

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde "öze dönüş" sloganı ve "şevketi bostan" temasıyla dün başlayan festival kapsamında Atatürk Bulvarı'nda kortej yürüyüşü yapıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte yöresel kıyafet giyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Müzik ve dans eşliğindeki yürüyüşe katılan çok sayıda kişi otların bulunduğu stantları ziyaret etti, yöreye özgü otlar ve yemekleri denedi.

Festival için ilçeye günübirlik ya da birkaç günlük ziyaret planlayanlar, Alaçatı sokaklarını gezdi.

"Katılımcılarımız son derece memnun"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde farklı etkinlikler sunduklarını belirtti.

Bu yıl ilk defa sokak sanatçılarının da festivalde yer alarak performans sergilediğini aktaran Denizli, "Bu yıl konsept öze dönüş oldu. Bunun da nedeni, katılımcıların festivalin ruhunun son yıllarda eskisi gibi olmadığını vurgulaması. Ben de kendi deneyimlerimden aynı şeyi gözlemliyordum. O nedenle burada yerli üreticilerimize ön plana çıkardığımız sadece Çeşme'nin ve Alaçatı'nın değil bölgemizin ürünlerinin, geleneklerinin tanıtıldığı bir festivale dönüşmesi için elimizden geleni yaptık. Aynı zamanda eğlenceleri de bununla birlikte özdeşleştirdik. Katılımcılarımız son derece memnun." diye konuştu.

Festivalde stant açan Aynur Akbaş da festivale en başından beri katıldığını belirterek, "Arapsaçı, biberiye, dağ kekiği, defne yaprağı ve karışık ot satıyorum." dedi.

Ot satan Mustafa İlbay, festivalin ikinci gününde hareket geldiğini ancak en büyük hareketi ise hafta sonu beklediklerini ifade etti.

Festivale katılmak için Ankara'dan gelen Birim Kaya, Alaçatı'ya ve festivale hayran olduğunu vurgulayarak, "Ben burada rahatlıyorum. Çok mutluyum. Festivalin sonuna kadar kalacağım. İzmir'i çok seviyorum, her yıl geliyorum." diye konuştu.

Arkadaşıyla stantları gezen Tuğba Bayoğlu ise her yıl gelip alışveriş yaptığını, festivalde çok eğlendiklerini söyledi.

Söyleşiler, edebiyat buluşmaları, konserler, doğa yürüyüşleri, ot yeme yarışması ve en fazla ot çeşidini toplama ile çocuklara özgü çeşitli etkinliklerin düzenleneceği Alaçatı Ot Festivali'ne bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Festival, 21 Nisan'da sona erecek.