Adana'nın Aladağ ilçesinde öğrenciler arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen yarışma, Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nun konferans salonunda yapıldı.
Yarışmada, ilkokullarda Büyüksofulu Şehit Ziya Şahin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Abdullatif Şahin, ortaokullarda ise Akören Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ecrin Asya Kurt birinci oldu.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zühre Uygur, İstiklal Marşı'nı seslendiren tüm öğrencileri tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Aladağ'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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