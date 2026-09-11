Aladağ\'da yangın mağdurlarına YENİ Parti\'den ziyaret, \'bizi ateşe attılar\' tepkisi

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer ile İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana'nın Aladağ ilçesinde orman yangını nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Evi hasar gören vatandaş, "Buraya iki tane araç verselerdi, su verselerdi. Bir tane sinek kadar bir faydası olmadı bize devletin. Bizi göz göre göre ateşe attılar" dedi. Bulut ise "Acilen buradaki vatandaşlarımıza hasar tespitinden önce günlük ihtiyaçlarını karşılayacak yardımların yapılması lazım" diye konuştu.

YENİ Parti Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer ile İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana'nın Aladağ ilçesinde orman yangını nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Dailer köyünde 16 evin hasar gördüğünü belirten Bulut, "Bu bölgede epey bir ev hasar görmüş durumda. Hasardan da öte artık evlere girilemiyor. İnsanlar yangın başladığında olduğu gibi kaçabilmişler. Canlarını ancak kurtarabilmişler. Ama gördüğünüz gibi hem buğday, arpa hem hayvanların yiyecekleri herkes şu anda çok mağdur bir halde. Çok acilen buradaki vatandaşlarımıza hasar tespitinden önce günlük ihtiyaçlarını karşılayacak yardımların yapılması lazım" diye konuştu.

"BİZİ GÖZ GÖRE GÖRE ATEŞE ATTILAR"

Evi hasar gören vatandaş ise itfaiye aracının yangın başladığında alandan ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"Burada çocuklar vardı. Ben onları aşağıya koydum. Çocuklarımı bir öyle bir böyle kaçırdım. İnekleri burada nasıl koyayım da kaçayım ben? İneklerim yanarsa ben azap çekerim. İnekleri bırakıp da gidemem. Ben de onlarla beraber yanarım dedim. Çocuklar illa gidelim dediler. Ben bu canları nasıl koyayım? Koyamam. En sonunda çaresiz kaldık. Her taraf yandı. Hayvanları aldık, kurtardık. Allah'a sığındım. Baraja attık kendimizi. Biz baraj olmasa gitmiştik zaten. Nefes alamaz olduk. Cehennemdeydik yani. Biz cehennemdeyken onlar neredeydiler? Burada bir tane itfaiye vardı. Şurada yangın hiç yoktu. Daha karşıdan atlamamıştı. Araç burada duruyordu. Mehmet'in yatağı yanıyor. Benim oğlum da var orada. Oraya gittim. O anda yolun kenarında dursalardı kurtarırlardı. Buraya iki tane araç verselerdi, su verselerdi. Bir tane sinek kadar bir faydası olmadı bize devletin. Bizi göz göre göre ateşe attılar."