Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yaşamını yitiren kadın rehber İsmet İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan İnan'ın cenazesi, kara yoluyla Amasya'ya getirildi.
Sultan II. Bayezid Camisi'nde, ikindi namazından sonra düzenlenen cenaze törenine İnan'ın yakınları, arkadaşları ve protokol üyeleri katıldı.
İnan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Memi Dede Mezarlığı'na defnedildi.
İnan'ın ikiz kardeşi Bülent İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, haberi aldıklarında şoke olduklarını, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.
İnan'ın uzun yıllardır rehberlik yaptığını anlatan Bülent İnan, şunları kaydetti:
"Kendisi rehber olduğu için ilk önce zirveye çıkıyorlar, tırmanıyorlar. Tırmanış bittikten sonra kayaklarla aşağı inmeye başlıyorlar ama kendisi rehber olduğu için ilk kayışı o yapıyor. Yanında 5 kişilik Alman grup var. Onlar da bekleme halindeler. Yaklaşık 50-60 metre sonra kaymaya başlayacaklar ama İsmet kız kardeşim ilk adımını attığı anda altındaki kar kütlesi kaymaya başlamış. Dolayısıyla karın altında kalmış, büyük bir kar kütlesi. Yanında bulunan diğer ekip müdahale etmiş ama yarım saat mücadele sonrası çıkarmışlar, kalp masajı yapmışlar ama yeterli olmamış. Bu şekilde kaybettik."
İnan, 2 gün önce, dağ kayağı yapan 6 Alman dağcıya rehberlik ettiği sırada Aladağlar Emli Vadisi'nde üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş, cenazesi olumsuz hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden bir süre alınamamış, Konya'dan gelen askeri helikopterle bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulunduğu yerden daha sonra alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Aladağlar'da hayatını kaybeden kadın rehber İsmet İnan'ın cenazesi Amasya'da toprağa verildi - Son Dakika
Ataşehir'de meydana gelen olayda, bir otomobilin kontrolden çıkarak BİM markete daldığı bildirildi. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen zincirleme baskınların ardından yapılan en son operasyondur.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün babası ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Kazada hayatını kaybeden kişinin babası olan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü ve göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra sürücü adliyeye sevk edilerek tutuklandı, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Batman ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 2 şahıs, Kur'an okuyan öğrencilere yardım toplama bahanesi ile vatandaşları dolandırmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada, çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının soba külünden çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye tıbbi yardım taşıyan bir tırı çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ediyor ve insani yardımların teslimatı zorlaşıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret ederek AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi. Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Koca, esnafı ziyaret ederek fiyatları karşılaştırdı. Bakan Koca, emeklilerin durumuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapacağı sözünü verdiğini belirtti. Vatandaşlar ise Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi olduğunu ifade etti.
Bursaspor, Serik Belediyespor'la berabere kalınan maçın ardından bir gün izin yaptı ve bugün moralsiz şekilde Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?