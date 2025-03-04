Alanya Araştırmaları Merkezi Aktif Hale Getirilecek

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(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Alanya Araştırmaları Merkezi'nin aktif hale getirileceğini belirterek, "Merkezimiz, Alanya ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere yardımcı olacak ve yapılan tüm araştırmaları tek bir çatı altında toplayacak" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in ITB Berlin Turizm Fuarı'nda olması nedeniyle mart ayı olağan meclis toplantısını, Başkan Vekili Koçak yönetti. Toplantı öncesinde Koçak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meclis üyeleri, kadın birim müdürleri ve toplantıyı izleyen kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Parti grup sözcülerinin açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda, Alanya Belediyesi Akademik Araştırmaları Merkezi'nin ismi Alanya Araştırmaları Merkezi olarak değiştirildi ve Belediye Tiyatro Müdürlüğü bünyesine alındı.

Konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Vekili Koçak, şunları kaydetti:

"Bu merkez, Alanyalı olan ya da burada yaşayıp Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan akademisyenlerin bir araya gelerek Alanya adına çalışması için kurulmuş. İyi niyetle kurulmuş ancak zamanla verimsizleşmiş. Bu merkezle ilgili bazı düzenlemeler yaptık. Disiplinler arası iletişimin zor olduğu bir alan. Matematik, biyoloji, tarih ve coğrafya gibi çok farklı alanlarda akademisyenler var. Bunların ortak bir paydada buluşması çok zor. Komisyonlar halinde toplanmaları ve çalışmaları gerekiyor. İlçemizde akademik araştırma yapmak isteyen bir kişi belli bir yer olmadan çalışma yapmaya gayret ediyor. Herkes tarafından tanınan kişileri evlerinde ziyaret ederek çalışma yapmaya uğraşıyorlar. Bu konuda merkezimiz araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olacak. Alanya ile ilgili yapılan doktora, yüksek lisans tezlerinin bir arada olduğu bir mekan da yoktu. Alanya'nın tarih öncesi çağlarından itibaren yapılmış tüm araştırmaların bir arada olacağı, araştırma yapmak isteyenlerin her şeyi bir arada bulabileceği bir merkezde toplanması için harekete geçtik. Tabii bunun bir kısmı basılı bir kısmı dijital ortamda. İzin alınabilenler toplanacak ve bu merkezde bulunacak. Türkiye'deki 102 üniversiteye yazılar yazılıyor. Alanya ile ilgili tüm araştırmaları istiyoruz. Topluma ve Alanya'ya faydası olacak doktora tezlerine teşvik verilmesi ile ilgili de bir programlama da yapılacak. Ayrıca 2015'ten beri Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile birlikte yapılan tarih kültür seminerlerine ara verilmişti. Yeniden Alanya'nın değerleri ile ilgili yapılacak bu çalışmaların düzenlenmesi, bilim kurulunun ve danışma kurulunun oluşturulması ile ilgili misyonlar yüklediğimiz merkez şu an çalışmaya başladı. Bu merkez için şehrin merkezinde bir yer hayata geçireceğiz."

Alanya'daki yerleşik yabancıların sorunları çözülecek

Meclis'te oy birliği ile kabul edilen bir başka gündem maddesine ilişkin de konuşan Koçak, şunları söyledi:

"Noel Pazarı'ndan hemen sonra Yabancılar Meclis Başkanı'nın kendi isteği ile görevden ayrılması üzerine yapının yeniden daha aktif ve daha bilimsel bir şekilde kurulması için çalışma başlattık. Bununla ilgili bir çağrıda bulunduk. 117 civarında arkadaşımız bu çalışmalara katılmak için olumlu dönüş yaptı. 9 kişi de kurdukları gönüllü grubu ile kültür ve turizm komisyonu ile birlikte ortak çalışma yapmak istediler. Yasal dayanaklar oluşturularak bundan sonra herhangi bir tartışma yaratmayacak şekilde bu gönüllü grubu ile Kültür ve Turizm Komisyonumuzun birlikte çalışacağı bir ortam kuruldu. Tabii burada yerleşik yabancıların yaşadığı sorunların çözümü, birlikte yapılan kültürel aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve bunların resmi olması için bir çalışma yürütüldü. Yeni Alanyalılar Platformu ile koordinatörlük görevimizi Belediye personelimiz Yasin Kınay yapacak. Yardımcısı olarak Alanya Üniversitesi çalışanı Christine Farami görev alacak. Belediye personelimiz Nimet Bolat da Kültür ve Turizm Komisyonu'nun Yabancılar Meclisi ile yapacağı toplantılarda sekretarya hizmeti verecek."