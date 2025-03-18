Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Sapadere Kanyonu'ndaki Hasarı İnceledi

(ANTALYA)- Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, fırtına sonucu hasar gören Sapadere Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. Gerekli önlemleri alarak kanyonu tekrar turizme kazandıracaklarını belirten Özçelik, "Üst koruma bantlarının yapılabilmesi için arkadaşlarımızın yapmış olduğu ön çalışmaları ve projeleri yerinde görüp değerlendiriyoruz" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, fırtınada ciddi hasar gören ve hem tadilat hem de tedbir amaçlı kapatılan Sapadere Kanyonu'nda incelemelerde bulundu. Başkan Özçelik'e, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, İşletme ve İştirakler Müdürü Bilal Nurgül ile Afet İşleri Müdürü Mehmet Ali Sivri eşlik etti.

"Ön çalışmaları ve projeleri yerinde görüp değerlendiriyoruz"

Sapadere Kanyonu'nda yapılan tadilatların tamamlandığını ancak önceliklerinin ziyaretçilerin güvenliği olduğunu vurgulayan Başkan Özçelik, "Aralık ayı sonunda oluşan fırtına ve yüksek miktarda yağan yağmurlar sonucunda yukarıdan düşen kayaların etkisiyle bilindiği üzere Sapadere Kanyonu'nun yürüyüş yolları ciddi hasar görmüştü. Yürüyüş yollarının tamiratlarını tamamladık. Ancak sadece yürüyüş yollarını değil burayı ziyaret eden turist ve halkımızın emniyetini düşünmek durumundaydık. Bu nedenle üst koruma bantlarının yapılabilmesi için arkadaşlarımızın yapmış olduğu ön çalışmaları ve projeleri yerinde görüp değerlendiriyoruz" dedi.

"Yarından tezi yok burası ile ilgili çalışmalarımız başladı"

Ekip arkadaşlarının yapmış olduğu ön çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirten Özçelik, "Ekip arkadaşlarımla, en kısa zamanda bu kanyonun faaliyete geçirilmesi ve köylülerimizle imece usulü ile ne yapabiliriz konusunda istişarelerimizi yaptık. En kısa zamanda burayı tekrar Alanya halkına ve turizmimize kazandırmak üzere gerekli talimatları verdik. Yarından tezi yok burası ile ilgili çalışmalarımız başladı" diye konuştu.