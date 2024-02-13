Alanya Belediyesi, konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi, konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin çöp toplama sırasında konserve kutusuna sıkışan bir kediye rastladı. Zorlu bir çaba sonucunda kedinin kafası konserve kutusundan çıkarılarak kurtarıldı.

13.02.2024 18:12
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, rutin çöp toplama görevlerini yerine getirirken, konteynerin içinden kedi sesi duydu. Dikkatlerini sesin geldiği yöne çeviren ekipler, çöplerin arasından çıkardıkları kedinin kafasının konserve kutusuna sıkışmış olduğunu gördü. Bir ekip üyesi, cep telefonuyla kurtarma anını kaydederken, diğer ekip üyeleri de kedinin kafasını konserveden çıkarmak için çalıştı. Zorlu bir çaba sonucunda kedinin kafası konserve kutusundan çıkarılarak kurtarıldı. Kedi kurtarılmasının ardından kaçarak gözden kayboldu.

Alanya Belediyesi, konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtardı
Kaynak: DHA

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