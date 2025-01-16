Alanya Belediyesi'nden Engelli Öğrencilere Staj İmkanı

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin özel öğrenciler için açtığı staj programına katılan 20 öğrenci, belediyenin çeşitli birimlerinde uygulamalı çalışmalar yaparken, Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören altı öğrenci de Colombia Cafe'de barista eğitimi aldı.

Alanya Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal hayata daha çok katılmasına destek vermek için çalışmalarına devam ediyor. Staj programında halihazırda 20 öğrenci, belediyenin çeşitli birimlerinde uygulamalı çalışmalar yapıyor. Özel işletmelerin de engelli bireylerin istihdam projesine dahil edilmesi kapsamında ise Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören altı öğrenci, Colombia Cafe'de barista eğitimi aldı. Uygulama eğitimine Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak da katıldı.

Önlüklerini giyen Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, önce eğitim aldı, ardından da kahvelerini yaptı. Barista eğitiminde kahve yapmanın inceliklerini öğrenen öğrenciler, daha sonra Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve öğretmenleri ile birlikte kahveleri yudumladı.

Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Yardımcısı ve Konaklama Hizmetleri Öğretmeni Hilmi Uslu, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, aldıkları mesleki, teorik eğitimlerini iş yerlerimizde pratiğe dökerek mesleki deneyim kazanıyorlar. Bu anlamda en büyük destekçimiz Alanya Belediyemiz. Çocuklarımızın gelişim sürecinde özellikle mesleki istihdam sürecinde çok büyük destekleri var. Bu anlamda özel sektör İşletmecilerimizden de öğrencilerimize geleceklerini inşa etmeleri adına desteklerini bekliyoruz. Çocuklarımız hem işlerine sadık hem de profesyonel bir şekilde mesleklerini icra ediyorlar. Bize desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcımız Murat beye ve iş insanı Taylan Gündeşlioğlu Bey'e çok teşekkür ediyoruz."

Gündeşlioğlu'ndan iş insanlarına çağrı

Çocukların eğitim aldığı Colombia Cafe İşletmecisi Taylan Gündeşlioğlu da öğrencilerin öğrenme hızından çok etkilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"25 yıllık iş insanı olma vasfıyla şunu söylemek istiyorum; Burada gördük ki bu arkadaşlar 1-2 dakika içinde baristalık yapmayı öğrendiler. Bütün iş insanlarına da tavsiye ediyorum. Ben dahil olmak üzere staj ve eleman eksiklerini tamamlamada hiç mi hiç arkalarına bakmasınlar. Ben inanılmaz bir şekilde etkilendim. Hepsinin ellerine sağlık. Allah yollarını açık etsin. Bu kadar hızlı öğrenen hiçbir arkadaşla daha tanışmadım. Devletin, Belediyemizin çok büyük destekleri olduğunu öğrendim. Alanya Belediyemize böyle bir farkındalık yaptıkları için çok teşekkür ediyorum."

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise engelli öğrencilerin hem stajı hem de istihdamı için çok önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Kısa bir süre önce Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu'muzla birlikte iş birliğine girdik ve özel öğrencilerimizin çalışma hayatına entegrasyonlarıyla ilgili bir çalışma başlattık. Şu an Alanya Belediyesi'nin değişik birimlerinde, farklı müdürlüklerimizde 20 öğrencimiz staj yapıyor. Sayın Başkanımız ortaya koyduğu vizyonla önümüzdeki dönem okulumuzun bütün mevcuduna staj imkanı sağlayacağını belirtti. Çıta orada da kalmadı. Bu okuldan mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdamlarıyla da ilgili inisiyatif aldı."

Colombia Cafe işletmesinin desteğinden çok etkilendiklerini belirten Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak da şunları belirtti:

"Bu çağrımıza ilk kulak veren Alanya'mızın çok değerli yatırımcısı, sevgili arkadaşımız Taylan Gündeşlioğlu beyefendinin bize desteğinden çok etkilendik. Öğrencilerimiz burada hem bir etkinlik yapmış oldular hem de kabiliyetlerini sergileme imkanı ortaya koydular. Bugün hayatımın en anlamlı ve en keyifli kahvesini içtim. Öğrencilerimize gerçekten çok güveniyoruz. Alanya Belediyesi olarak kendilerinden son derece memnunuz. Çalışma hayatında onlara açılacak alan fazlasıyla var. İşletmecilerimizin bu konuyu değerlendirmelerini rica ediyoruz. Bu konuda bize destek veren bütün yatırımcılarımızın da yanında olacağımızı bilmelerini istiyoruz."