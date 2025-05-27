Alanya Belediyesi'nden Gastronomi alanında Mükemmellik Sertifikası

Haber: SEYİT ALP BERBER

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından yürütülen Culinary Heritage Sertifikasyon Sistemi denetim çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor. Gastronomi alanında iki işletmenin Mükemmellik Sertifikası'na layık görüldüğü denetimlerle ilgili konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla turizmde sürekli gelişen bir hizmet anlayışına kavuşuyoruz" dedi.

Yerel gastronomi mirasını korumak, sürdürülebilir tarımı ve turizmi teşvik etmek, toplumsal faydayı gözeterek vizyoner işletmelerin desteklenmesini sağlamak amacıyla sertifikasyon sistemi çalışmalarını sürdüren Culinary Heritage; Türkiye'deki ilk değerlendirmelerine Alanya'da başladı.

Alanya Belediyesi öncülüğünde işletmeler tek tek ziyaret edilerek değerlendirme yapıldı. Denetimlere, Culinary Heritage Küresel Koordinatör Niclas Fjellström, CH Ulusal Temsilci Şef Araz Aknam ile CH Koordinatörleri Sevda Çapa ve Zeynep Kiriş katıldı.

Mutfak kültürünün korunması, sürdürülebilirlik ve yerel kaynak kullanımı, kaliteli ürün ve özgünlük, toplumsal fayda, operasyonlarında şeffaflık ve gelenekte yenilik ilkeleri ışığında denetimler gerçekleştirildi.

Başkan Özçelik konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Alanya yeni turizm trendine yanıt verebilecek bir kent"

"Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, turizmde sürekli gelişen bir hizmet anlayışına kavuşuyoruz. Geleceğin turizm trendleri geçmişten farklı beklentilerle şekilleniyor. Artık misafirler ziyaret ettikleri şehre özgü tatları keşfetmek, çevre dostu uygulamaları görmek ve sürdürülebilir turizm konusunda bilinçli kentler görmek istiyorlar. Alanya'mız da bu talebe cevap verecek yeterliliktedir. Bu sebeple, Culinary Heritage Sertifikasyon Sistemi ile protokollerimizi tamamlayıp, Alanya'daki işletmelerimizi değerlendirdik. Birçok işletmemiz yüksek performans gösterdi. Öyle ki aralarında mükemmel diyebileceğimiz; altı kriterin tamamında yüksek puan alan işletmelerimiz de var. Culinary Heritage Sertifikası'na müracaat eden her bir işletmemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu başlangıç, Alanya'nın geleceği için emeğini ortaya koyan işletmelerimizi teşvik ederek birlikte güçlenmemizi sağlayacak. Alanya Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde sadece Alanya'yı değil Antalya genelindeki sürdürülebilirlik ve kaliteli gastronomi uygulamalarının yaygınlaşmasını desteklemek üzere çalışma sahamızı genişlettik. Bu kapsamda, işletmesinin değerlendirilmesini isteyenler, yıl boyu Belediyemize müracaat edebilir."

İki işletme Mükemmellik Sertifikası aldı

Culinary Heritage'ın sisteminde çok yönlü değerlendirme yapılarak; geleneksellik, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, çevre dostu uygulamalar, toplumsal fayda gibi birçok konuda güçlü ve geliştirilebilir yönler ortaya konuldu. Tüm kriterlerde üstün performans göstererek en yüksek puan seviyesine ulaşan Adin Beach Resort Otel ve Noxinn Deluxe Hotel, Mükemmellik Sertifikası'na layık görüldü.