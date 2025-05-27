Alanya Belediyesi'nden Gastronomi alanında Mükemmellik Sertifikası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya Belediyesi'nden Gastronomi alanında Mükemmellik Sertifikası

27.05.2025 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi, Culinary Heritage Sertifikasyon Sistemi denetimleriyle iki işletmeye Mükemmellik Sertifikası verdi. Başkan Osman Tarık Özçelik, uygulamaların turizmde gelişim sağladığını vurguladı.

Haber: SEYİT ALP BERBER

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından yürütülen Culinary Heritage Sertifikasyon Sistemi denetim çalışmaları ilçe genelinde devam ediyor. Gastronomi alanında iki işletmenin Mükemmellik Sertifikası'na layık görüldüğü denetimlerle ilgili konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla turizmde sürekli gelişen bir hizmet anlayışına kavuşuyoruz" dedi.

Yerel gastronomi mirasını korumak, sürdürülebilir tarımı ve turizmi teşvik etmek, toplumsal faydayı gözeterek vizyoner işletmelerin desteklenmesini sağlamak amacıyla sertifikasyon sistemi çalışmalarını sürdüren Culinary Heritage; Türkiye'deki ilk değerlendirmelerine Alanya'da başladı.

Alanya Belediyesi öncülüğünde işletmeler tek tek ziyaret edilerek değerlendirme yapıldı. Denetimlere, Culinary Heritage Küresel Koordinatör Niclas Fjellström, CH Ulusal Temsilci Şef Araz Aknam ile CH Koordinatörleri Sevda Çapa ve Zeynep Kiriş katıldı.

Mutfak kültürünün korunması, sürdürülebilirlik ve yerel kaynak kullanımı, kaliteli ürün ve özgünlük, toplumsal fayda, operasyonlarında şeffaflık ve gelenekte yenilik ilkeleri ışığında denetimler gerçekleştirildi.

Başkan Özçelik konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Alanya yeni turizm trendine yanıt verebilecek bir kent"

"Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, turizmde sürekli gelişen bir hizmet anlayışına kavuşuyoruz. Geleceğin turizm trendleri geçmişten farklı beklentilerle şekilleniyor. Artık misafirler ziyaret ettikleri şehre özgü tatları keşfetmek, çevre dostu uygulamaları görmek ve sürdürülebilir turizm konusunda bilinçli kentler görmek istiyorlar. Alanya'mız da bu talebe cevap verecek yeterliliktedir. Bu sebeple, Culinary Heritage Sertifikasyon Sistemi ile protokollerimizi tamamlayıp, Alanya'daki işletmelerimizi değerlendirdik. Birçok işletmemiz yüksek performans gösterdi. Öyle ki aralarında mükemmel diyebileceğimiz; altı kriterin tamamında yüksek puan alan işletmelerimiz de var. Culinary Heritage Sertifikası'na müracaat eden her bir işletmemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu başlangıç, Alanya'nın geleceği için emeğini ortaya koyan işletmelerimizi teşvik ederek birlikte güçlenmemizi sağlayacak. Alanya Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde sadece Alanya'yı değil Antalya genelindeki sürdürülebilirlik ve kaliteli gastronomi uygulamalarının yaygınlaşmasını desteklemek üzere çalışma sahamızı genişlettik. Bu kapsamda, işletmesinin değerlendirilmesini isteyenler, yıl boyu Belediyemize müracaat edebilir."

İki işletme Mükemmellik Sertifikası aldı

Culinary Heritage'ın sisteminde çok yönlü değerlendirme yapılarak; geleneksellik, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, çevre dostu uygulamalar, toplumsal fayda gibi birçok konuda güçlü ve geliştirilebilir yönler ortaya konuldu. Tüm kriterlerde üstün performans göstererek en yüksek puan seviyesine ulaşan Adin Beach Resort Otel ve Noxinn Deluxe Hotel, Mükemmellik Sertifikası'na layık görüldü.

Kaynak: ANKA

Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediyesi, Gastronomi, Sağlık, Güncel, Alanya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi'nden Gastronomi alanında Mükemmellik Sertifikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Sakarya’da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi Sakarya'da düğünde yedirilen tavuk pilav 22 kişiyi zehirledi
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 kişi için tutuklama talebi
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı 77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Beşiktaş’ta transfer bitiyor Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
22:02
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
21:53
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer
21:21
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
21:02
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt
Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
21:00
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti
Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
20:51
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 16:03:04. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya Belediyesi'nden Gastronomi alanında Mükemmellik Sertifikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.