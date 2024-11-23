Alanya Belediyesi\'nden Hak Sahiplerine Süre Uzatımı Müjdesi

Güncel

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin, Yeşilöz Mahallesi'nde bulunan taşınmazların hak sahiplerinin süre uzatımı taleplerine ilişkin yaptığı girişimler olumlu sonuç verdi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in bizzat milletvekilleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yazılı başvurularla takip ettiği süreçte, hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi adına önemli bir adım atıldı.

Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde bulunan taşınmazların hak sahiplerinin süre uzatımı talebi, Alanya Belediyesi'nin girişimiyle karşılık buldu. Belediye'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"442 sayılı Köy Kanunu'nun Ek 13. maddesi kapsamında 2014 yılı öncesi hak sahiplerine satışı yapılan toplam 228 taşınmaz için hak sahiplerinin binalarını tamamlayabilmeleri ya da taksitlerini ödeyebilmeleri amacıyla ek süre tanınmasını öngören öneri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak sunulmuş ve ilgili komisyonlardan geçmiştir. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte, 31 Aralık 2024 tarihinde süresi dolacak hak sahiplerine, bu haklarını kullanabilmeleri için 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacaktır. Bu önemli kazanımın elde edilmesinde emeği geçen milletvekillerimize, komisyon üyelerine, ilgili bakanlıklara teşekkür ederiz. Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz."