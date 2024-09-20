Alanya Belediyesi'nden Kız Öğrencilere Barınma Desteği - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden Kız Öğrencilere Barınma Desteği

Alanya Belediyesi\'nden Kız Öğrencilere Barınma Desteği

Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu, yeni eğitim öğretim yılında tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, yurt ziyaretinde öğrencilere destek sözü verdi.

20.09.2024 15:14  Güncelleme: 15:21
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, yeni eğitim öğretim yılında tam kapasiteyle faaliyete başlayan Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Konukçu, hem öğrencilerle tanıştı hem de taleplerini dinledi.

Kırsal bölgede yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla yapılan Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu, 120 kişilik kapasitesiyle yeni eğitim-öğretim döneminde de faaliyete geçti. Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, öğrencilerle bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Konukçu'ya, Belediye Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Doğan, Belediye İşyeri Hekimi Doktor Sultan Özgen, Yurt Müdürü Sevda Nesibe Akın ve yurt öğretmenleri eşlik etti.

Alanya Belediyesi olarak sosyal konular üzerinde hassasiyetle durduklarını vurgulayan Konukçu, "Bu yurdumuz, kırsal bölgede yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken kız öğrencilerimize yönelik şekilde kullanılıyor. Burada önceliğimiz, gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilen, haklarını bilen ve savunan güçlü kadınlar olarak sizleri hayata hazırlamaktır. Başkan'ımız Osman Tarık Özçelik ile birlikte her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi'nden Kız Öğrencilere Barınma Desteği - Son Dakika

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