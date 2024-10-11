Alanya Belediyesi'nden Kültürel Değerleri Canlandırma Projesi - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden Kültürel Değerleri Canlandırma Projesi

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Alanya Belediyesi, 'Dut Ağacından Dokuma Tezgahına İpek ve İpek Kozası' projesi ile kaybolmaya yüz tutan ipek dokumacılığını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Yeni kumaş ile birlikte, Alanya ipeği marka olma yolunda ilerliyor.

11.10.2024 15:03  Güncelleme: 15:40
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, kaybolmaya yüz tutan kültürel değerleri yeniden canlandırarak gelecek kuşaklara aktarmak için sosyal projelerine devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan "Dut Ağacından Dokuma Tezgahına İpek ve İpek Kozası" adlı projeyle Alanya ipeği marka olma yolunda ilerliyor.

"Dut Ağacından Dokuma Tezgahına İpek ve İpek Kozası" adlı proje kapsamında ipek dokumacılığının korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Alanya Güğül İpeği, muz lifi ip ile buluşturularak yeni bir kumaş elde edildi. İlk etapta 4,5 metre dokunan kumaşın üretimini artırmak için çalışmalara hız verildi.

Alanya Kalesi'nde yer alan Kemal Atlı Kültür Evi'nde, belediye personeli tarafından geleneksel dokuma tezgahında muz lifi ve güğül ipek karışımıyla dokunan kumaşlardan dikilen gömlekler, 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali'nin basın toplantısında ilk kez Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın tarafından giyildi.

Başkan Yardımcısı Koçak, yeni dokunan kumaşı incelerken yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İpek ve muz lifini tek kumaşta buluşturmayı başardık"

"Kültür Müdürlüğü'müz Alanya'mızın kaybolan değerlerini yeniden gün ışığına çıkarmak için bazı çalışmalar yapıyor. Caz Festivali'nde üzerimize giydiğimiz kıyafetlerle ilgili çok fazla miktarda geriye dönüş aldık. Muz lifinden tasarlanmış bir kıyafetti o. Sandıklarda kalmış eski Alanya ipeklerini yeniden hatırlatmak yeniden gün yüzüne çıkarmak için Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde çalışma başlattı. Bununla ilgili yeni bir kumaş dokumayı başardık. Önümüzdeki günlerde seri imalata geçip bunu değerlendirip ülkemizde yeniden gündeme getirmek, satış ve pazarlaması yönünde mesafe almak istiyoruz. Bununla birlikte diğer çalışmalar da devam ediyor. Çok yakın gelecekte bu konuyla ilgili üçüncü bir kumaşla da haklımızın karşısında olmayı hedefliyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Alanya ipeği üç farklı şekilde dokunuyor

Alanya ipeği, Çiğ, Bitişik ve Güğül olmak üzere üç farklı şekilde dokunuyor. Yatak ve salon takımları, çeyizlikler çiğ dokuma ipekten yapılırken; gecelikler, iç giyimler, gömlek ve mendil gibi daha yumuşak olan eşyalar bitişik dokumadan yapılıyor. Güğül ipek ise sabun rendesiyle kaynatılarak pamuk gibi yumuşatılıp, kirmende eğirilerek elde ediliyor. İpler, zaman zaman ceviz kabuğundan elde edilen doğal renklerin yanı sıra istenilen renklere boyanarak çeşitli eşyalar dokunuyor. Turuncu ve yeşil renklerde dokunan Trablus bel kuşağı ve fularlar yine güğül ipekten yapılıyor.

Kaynak: ANKA

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