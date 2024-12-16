Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden 2024'te Cazip Denetimler - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden 2024'te Cazip Denetimler

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca 11 bin 312 işletmeyi denetleyerek 7 bin 345 idari yaptırım uyguladı. Halk sağlığını koruma adına titiz bir çalışma yürütülüyor.

16.12.2024 15:48  Güncelleme: 17:04
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 7 bin 345 idari yaptırım, bin 628 tespit tutanağı ve 7 bin 521 tespit varakası işlemi yaparken; 11 bin 312 işletmenin de ruhsatını denetledi.

Alanya'nın en doğusundan en batısına kadar geniş bir bölgede çalışan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak, vatandaşların huzur ve refahını sağlamak, haksız kazancın önüne geçmek için yetkileri dahilindeki tüm işlemleri titiz bir çalışmayla sürdürüyor. Zabıta ekipleri hem vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirirken hem de rutin denetimler ve kontroller gerçekleştiriyor.

2024 yılı içerisinde 7 bin 345 idari tanzim, bin 628 tespit 7 bin 521 tespit varakası tutanağı tutulurken, seyyar satıcılık yapan ve haksız kazanç elde edenlere bir yılda toplam bin 324 idari yaptırım tutanağı ve dilencilik yapan 437 kişi hakkında da yine idari yaptırım tutanağı tutuldu. Kent disiplini için yapılan denetimler kapsamında ise kaldırım işgali yapanlara 2024 yılında, bin 241 adet tutanak tutularak idari işlem başlatıldı.

İlçe genelinde ruhsatsız işletme kalmaması ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 11 bin 312 işletmeyi denetledi. Esnafa süre tanınırken, ruhsatları almaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Başkan Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla esnafa kolaylık sağlanarak, ilk üç denetimde sadece uyarı yapıldı. Üç denetim sonucunda ruhsatlarını almayan esnafa ise cezai işlem uygulandı. Halk sağlığını tehlikeye atan restoran, pastane, fırın gibi tesisler de gıda mühendisleri eşliğinde yıl boyunca denetime tabi tutuldu.

Başkan Özçelik, özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Halkımızın teveccühüyle Alanya Belediyesi yönetimine geldiğimiz günden itibaren zabıta birimimizde hızlı bir yapılanma gerçekleştirdik. Belediye'nin sokaktaki yüzü olan zabıta ekiplerimize hem eğitimler verdik hem de iyi bir çalışma ortamı sağladık. Mesai arkadaşlarımız da büyük bir özveriyle yoğun bir çalışma yürüttüler. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanında olduğumuzu da belirterek denetimler gerçekleştirdik. Halkımızdan gelen şikayetlere de anında yanıt verdik. Öncelik halk sağlığı diyerek, gıda imalatı ve satışı yapan tüm işletmeleri defalarca denetledik. Yine adaletsizliği ortadan kaldırmak için ruhsat denetimlerimizi yaptık. Ruhsatsız hiçbir işletme kalmayana kadar bu konudaki kararlığımızı sürdüreceğiz. Alanya'mızı disiplinli, halkın huzur ve sağlıklı bir ortamda yaşadığı bir kent haline getireceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden 2024'te Cazip Denetimler - Son Dakika

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